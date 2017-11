Damit Hahausen und Eisdorf eine Zukunft haben

Das südniedersächsische Projekt „Dorf ist nicht gleich Dorf“ will Prozesse in Gang setzen / Eine Pilotstudie liegt nun vor

Oft wird den Dörfern im ländlichen Raum eine düstere Zukunft prognostiziert. Landflucht, demografischer Wandel und keine Einkaufsmöglichkeiten sind nur einige Schlagworte. Bereits in den 1950er Jahren setzte der ländliche Strukturwandel ein, der bis heute das dörfliche Leben in vielerlei Hinsicht verändert hat. Die Infrastruktur funktioniert nicht mehr so wie früher. Hier setzt das Projekt „Dorf ist nicht gleich Dorf“ der südniedersächsischen Landkreise Goslar, Göttingen-Osterode, Holzminden und Northeim an, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die prägenden Faktoren der Dorfentwicklung herauszuarbeiten und Prozesse in Gang zu setzen. Kurzum, rosige Zukunftsaussichten statt düsterer Prognosen versprechen sie sich. Zwei der insgesamt 16 Modelldörfer sind Hahausen im Landkreis Goslar und Eisdorf im Landkreis Göttingen/Altkreis Osterode. Hier haben sich engagierte Einwohner zum Dorfmoderatorenteam zusammengetan, gemeinsam wollen sie etwas bewegen, der „Beobachter” berichtete. Als eine Art Handbuch für die künftige Arbeit wurde die Pilotstudie „Potenziale und Herausforderungen dörflicher Entwicklungsprozesse“ erarbeitet. Das 223 starke Werk liegt nun vor, erarbeitet wurde es vom Soziologischen Forschungsinstitut (SOFI) an der Georg-August-Universität Göttingen und der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst.Eine Art Steckbrief wurde als Grundlage für die 16 Orte erstellt. Kriterien wie Anzahl der Einwohner, Vereine und Betriebe wurden angelegt. Weiterer Baustein waren die Interviews, die in Eisdorf mit der Ortsbürgermeisterin Petra Pinnecke, den Dorfmoderatoren und Mitgliedern der Heimatstube und des Heimatvereins geführt wurden. In Hahausen waren die angehende Dorfmoderatorin Claudia Mehl, Lothar Pilster als Vertreter des Ortsrates sowie Orts- und Heimatpfleger Hans-Jürgen Seewaldt mit den Wissenschaftlern unterwegs.