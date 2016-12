DRK Hahausen vor Jubiläums-Blutspende

Mit der Aktion zum „Lebendigen Adventskalender“ ist das Jahr für Hahausens Rotkreuzler noch nicht zu Ende.

Denn in diesem Monat können sie noch ein Jubiläum bei der Blutspende feiern. Am Mittwoch, 28. Dezember, erwarten die Rotkreuzler im Dorfgemeinschaftshaus, Am Platz 13, bereits den 6.500sten Blutspender. „Die erste Spende war am 18. Dezember 1963 in Hahausen”, blickt Christine Fuhrmann vom Verein auf die Anfänge zurück. Aktuell stehen sie bei 6.490 Spendern. Sie sind sich sicher, dass die zehn fehlenden den Weg Ende Dezember ins Dorfgemeinschaftshaus finden werden. Für den Jubiläumsspender wird es ein Geschenk geben, verrät Dirk Räke. Die Mitglieder des DRK-Ortsvereins erwarten von 16 bis 19 Uhr alle Blutspender.