DRK lädt zum Fischessen ein

Am Karfreitag ist es im Ort eine schöne Tradition.

Der DRK-Ortsverein Hahausen lädt dann traditionell zum Fischessen ein. Jetzt ist es wieder so weit. Beginn ist am Karfreitag, 14. April, um 12 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Angeboten werden Kartoffelsalat und Fisch, teilt Christine Fuhrmann vom DRK-Ortsverein mit. Eine Anmeldung zum Fischessen ist nicht notwendig. Eingeladen sind auch alle Gottesdienstbesucher. Dieser beginnt um 10.45 Uhr in der St.-Romanus-Kirche in Hahausen.