Edith Heindorf ist „Königin der Könige“

Kleinkaliber-Schützenverein Hahausen proklamiert Majestäten / Erfreuliche Entwicklung der Jugendabteilung

Königlich ging es jetzt wieder beim Kleinkaliber-Schützenverein (KKS) Hahausen zu. Die Schießergebnisse wurden ausgewertet, mit Spannung erwarteten die Hahäuser im voll besetzten Schützenhaus die Proklamation der Majestäten. „Königin der Könige“ wurde in diesem Jahr Edith Heindorf. Bei diesem Schießen treten alle gekürten Majestäten an, um den Besten der Besten zu bestimmen. Die Siegerin wurde zuvor als Königin proklamiert. Die weiteren Majestäten sind Rudi Kinat (Alterskönig), Uwe Rump (Volkskönig), Uwe Wolters (Großer König), Björn Wesling (Kleiner König), Birgit Köppelmann (Kleine Königin), Ron Köppelmann (Prinz) und Jugend-König Valentin Maibaum. Letzterer ist außerdem amtierender Kreiskönig für die „Beste 10“ in der Altersklasse Jugend bis 14 Jahre. Die Hahäuser gehören wie Lutteraner und Seesener dem Kreisschützenbund Gandersheim an.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der heutigen Print Augabe des Beobachters.