Erste-Hilfe-Kurs für Senioren

Hahausen: Dorfgemeinschaftshaus |

Verletzungen durch Stürze, plötzliche Verschlechterung der Gesundheit, Bewusstlosigkeit bei Diabetes oder das Umknicken beim Laufen – dies ist nur eine kleine Auswahl an Notfallsituationen, die eine schnelle Hilfe besonders bei älteren Menschen erforderlich macht. Deshalb bietet der DRK-Ortsverein Hahausen einen Erste-Hilfe-Kurs speziell für Senioren an. Inhaltlich auf die Bedürfnisse älterer Teilnehmer abgestimmt, werden sie in lockerer und entspannter Atmosphäre zum Beispiel über Themen wie „Notruf“ und „Erkennen eines Schlaganfalls oder Herzinfarktes“ informiert. Eventuelle körperliche Einschränkungen bei den praktischen Übungen werden selbstverständlich berücksichtigt. Ziel des Kurses ist es, den Teilnehmern die Fähigkeiten und damit auch das Selbstvertrauen zu geben, um im Notfall schnell und gezielt helfen zu können. Der Kurs findet am Montag, 6. Februar, von 17 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Hahausen statt. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf fünf Euro pro Teilnehmer. Anmeldungen werden erbeten bis zum 3. Februar bei Sabine Gerbrich, Telefon 0160-96370288.