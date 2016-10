Hahäuser feiern runden Frühstücksgeburtstag

Die Veranstaltungen des Hahäuser Frauenfrühstücks sind beliebt. Seit zehn Jahren kümmern sich vier Frauen um die Ausrichtung.

Angela Förster, Erika Klingbeil, Christel Kocea und Gudrun Langner sind das Quartett hinter der Erfolgsgeschichte. Am vergangenen Sonnabend feierten sie den ersten Teil ihres Frühstücksgeburtstages. Von den Teilnehmern gab es einen Blumenstrauß für die vier Frauen. Am kommenden Sonnabend, 22. Oktober, steht nun der zweite Teil der Geburtstagsrunde an. In der St.-Romanus-Kirche Hahausen feiern sie das zehnjährige Bestehen. Beginn ist um 18 Uhr mit einem Gottesdienst. Hier wollen die Organisatoren auf die vergangenen Jahre zurückblicken. Im Anschluss sind alle zu einem kleinen Empfang eingeladen. Mit einem Glas Sekt wollen die Frauen mit den Gästen anstoßen.