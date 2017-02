Hahäuser Verein startet erste Aktion

Hahausen: Dorfgemeinschaftshaus |

Der Eltern- und Förderverein des Kindergartens St. Romanus hatte es angekündigt und Wort gehalten. Am Sonnabend, 25. März, folgt die erste Aktion „Klamotti-Basar” im Dorfgemeinschaftshaus Hahausen. Angeboten wird Kinderkleidung bis Größe 140. Die Organisatoren suchen jetzt interessierte Eltern, die gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung anbieten wollen. Diese können sich beim Verein melden. Wer seine Nummer hat, muss jedes Kleidungsstück mit einen Tonkartonkärtchen an einer festen Schnur versehen. Auf dem Kärtchen müssen folgende Angaben gemacht werden: Teilnehmernummer, Artikelbezeichnung, Größe und Preis. Jeder Anbieter darf maximal drei volle Klappboxen abgeben. Auch diese muss mit der vergebenen Teilnehmernummer versehen sein. 15 Prozent des Verkaufserlöses gibt jeder Teilnehmer als Spende an den Hahäuser Kindergarten ab. Anmeldung plus Nummernvergabe erfolgen am Freitag, 3. März, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr unter der Nummer (0151) 14336340.