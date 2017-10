Wilhelm-Busch-Abend in Hahausen

Hahausen: Schützenhaus |

Hildegard Reinecke referiert beim Harzklub

Der Harzklub-Zweigverein Neuekrug-Hahausen hat bekanntermaßen regelmäßig heimatkundliche Themen in seinem Herbstprogramm. Jetzt freut er sich auf Hildegard Reinecke und viele interessierte Zuhörer. Am morgigen Freitag, 13. Oktober, ist es so weit. Hildegard Reinecke aus Mechtshausen wird ab 19 Uhr im Hahäuser Schützenhaus über Wilhelm Busch sprechen. Der Eintritt beträgt zwei Euro.

In ihrem Vortrag „Über Bekanntes und Unbekanntes“ beleuchtet sie die Person und das Leben des beliebten Dichters und Zeichners, der ja bekanntlich einen Teil seines Lebens im Mechtshäuser Pfarrhaus verbrachte und im Ort auch begraben liegt. Heute informiert dort ein Museum über seinen berühmten ehemaligen Bewohner.

Wer an Busch denkt, dem fällt zunächst meist „Max und Moritz“ ein: Hintersinnige Dorfstreiche für Kinder und Erwachsene. Es hat sich längst herumgesprochen, dass Busch besonders mit gekonnten Fersen und leicht gezeichneten Szenen auch Phasen seines eigenen Lebens wiedergegeben hat – genauso wie mit anderen unterhaltsamen Geschichten. Wer jedoch einen stets lustigen oder schelmischen Comiczeichner hinter Text und Bild vermutet, der wird vermutlich irren.

War Busch ein ernster Mensch? Was bewegte ihn? Auch diese Fragen werden beantwortet. Hildegard Reinecke wird mehr zur Person Wilhelm Buschs erzählen. Sie zeigt ein Leben auf, das nicht immer geradlinig und konsequent verlief, letztlich aber doch mit bekannt großem künstlerischem Erfolg endete, das immer wieder Bezüge zur ländlichen Heimat hatte, die sich in vielen Geschichten wiederfinden.