Karneval und Oktoberfest sind wieder die Highlights

Die Veranstaltungen in Harriehausen in der Übersicht / King Seppy spielt beim Karneval im Festzelt

Von Januar bis Dezember erwartet die Einwohner in und um Harriehausen wieder ein voller Veranstaltungskalender.

Der größte Bad Gandersheimer Ortsteil Harriehausen hat seine bevorstehenden Termine für das Jahr 2017 abgestimmt und Ortsvorsteher Thomas Meyer hat diese zusammengefasst. Zunächst findet am 27. Januar eine Blutspende, die durch das Deutsche Rote Kreuz ausgeführt wird, statt. Danach folgt der Februar mit der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr am Freitag, 3. Februar. Am 18. Februar erfolgt das Schlachte­essen vom Heimatverein. Der Karneval wird wieder vom Sportverein Schwarz-Weiß am 25. und 26. Februar ausgerichtet. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Wieder wird im Festzelt auf dem Hof Neumann gefeiert und auch ein großer Umzug ist natürlich wie gewohnt vorgesehen. Der Kartenvorverkauf für die Preismaskerade erfolgt am 4. Februar im Sportheim. Es werden im Vorfeld des Karnevals keine Karten-Vorbestellungen entgegengenommen.Die Jahreshauptversammlung des Sportvereins Schwarz-Weiß findet voraussichtlich am Freitag, 17. März, statt. Dieser Termin kann sich allerdings noch verschieben. Die Mitglieder werden rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Es folgt am Freitag, 31. März, die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins.Am Sonnabend, 8. April laden alle Vereine zum Dorfputz ein. Ebenfalls am 8. April lässt das Deutsche Rote Kreuz bei ihrer Jahreshauptversammlung das Jahr Revue passieren. Am Gründonnerstag, 13. April, findet der vom Sportverein ausgerichtete Eierskat statt. Am Gründonnerstag und Karfreitag erfolgt auch der Osterfeueraufbau. In diesem Jahr haben sich einige Jugendliche gefunden, die das Osterfeuer und das „Drumherum” verbessern wollen. Das Osterfeuer wird am Ostersonnabend, 15. April, abgebrannt.Die Konfirmationen finden in Harriehausen am Sonntag, 30. April, statt. Am Tag der Arbeit, 1. Mai, wird die Maifeier von allen Vereinen im Harriehäuser Park gefeiert. Der Juni beginnt dann mit dem Pfingstfest am 4. Juni im Park, ausgerichtet vom Heimatverein. Das Sommerfest vom Kindergarten folgt am 17. Juni. Ob der Sportverein eine Sportwoche ausrichtet, entscheidet sich in den kommenden Tagen.Im Juli findet in jedem Fall aber ein Sommerausflug des Deutschen Roten Kreuzes statt. Der genaue Termin steht ebenfalls noch nicht fest. Ebenfalls vom Deutschen Roten Kreuz wird am 7. Juli wieder eine Blutspende durchgeführt. Im August ist dann das Weinfest des Heimatverein am 19. August vorgesehen.Natürlich bleibt auch im Jahr 2017 das große Harriehäuser Oktoberfest nicht aus. Dieses Mal wird vom 6. bis zum 8. Oktober gefeiert. Die BayernStürmer werden in diesem Jahr gleich an zwei Tagen für Furore im Festzelt sorgen.Der Laternenumzug des Kindergartens folgt am 10. November. Der Knobelabend vom Harriehäuser Sportverein wurde auf den 17. November terminiert. Zum Gedenken an die Gefallenen beider Weltkriege findet am 19. November eine Volkstrauertagveranstaltung der Kirche statt.Der letzte Monat des Jahres beginnt mit dem Weihnachtsmarkt vor der Kirche, ausgerichtet von allen Harriehäuser Vereinen am Sonnabend, 2. Dezember. Ortsvorsteher Thomas Meyer und die örtlichen Vereine planen am 10. Dezember zudem eine Seniorenweihnachtsfeier. Eine weitere Weihnachtsfeier darf in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen. Diese erfolgt am 17. Dezember und wird vom SoVD ausgeführt. Zwischen den Jahren ist dann noch ein Doppelkopfturnier des Sportvereins vorgesehen, voraussichtlich am 29. Dezember. Die Orte und der Zeitpunkt für die jeweiligen Veranstaltungen können der Informationstafel auf dem Thieplatz entnommen werden.