Ambergau-Quizabend kommt gut an

Zu jeder Frage gab es vier verschiedene Lösungsmöglichkeiten, so dass auch Personen, die noch nicht ganz firm in der Geschichte des Ambergaus sind, die Möglichkeit zum Raten haben. Einige Schätzfragen hatten es auch in sich – kaum jemand konnte eine passende Antwort auf die Anzahl der Eissorten im Hofcafé „Zum alten Gustav“ oder die momentane Bevölkerungsdichte im Ambergau geben. Zum Schluss gab es drei Gewinnergruppen, die Gutscheine für das Hofcafé in Hary, Museumskaffeebecher oder einen Zuschuss für eine der im kommenden Jahr angebotenen Exkursionen des Vereins erhalten haben.Allen Anwesenden hat der Abend viel Spaß gemacht, so dass der Verein über eine Wiederholung im kommenden Jahr nachdenkt.