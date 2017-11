Dorfweihnacht in Herrhausen mit dem „Hobby mit Herz“- Team

Unterstützt wird das Team von der Freiwilligen Feuerwehr Herrhausen, die für die „Kleinen“ wieder den Laternenumzug ausrichtet. Treffen ist am Freitag, 1. Dezember, um 17.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Überraschungen für die Kinder sind auch dabei.An beiden Tagen öffnet der TSV Herrhausen seine „Suppen-Hütte“, und die Freiwillige Feuerwehr lockt mit Leckereien vom Grill. Dieter Schulz, Holger Zintgraf und Marc Probst sind in ihren Hütten die Spezialisten für die Kalt- und Heißgetränke, das alles auf dem weihnachtlich geschmückten Hof des Dorfgemeinschaftshauses.Drinnen erwartet die Besucher die Faszination Advent. Die Hobbykünstler präsentieren ihre individuellen Werke, kleine und große Kostbarkeiten. Astrid Weber, Christine Schulz und Maja Würzbach laden zu Kaffee und „Selbstgebackenem“ in die „Weihnachts -Cafeteria“ ein . Für „kleine Gourmets“ bietet Gabriele Schindler-Voghdt ihre vollmundigen Leckereien an.Der Kreis der Kunsthandwerker präsentiert auch in diesem Jahr eine breite Palette aus Wolle, Grünzeug, Ton, Holz, Stroh, Metall, Papier und Stoff, und sorgen für ihren glänzenden Auftritt. Mariannne Galla – Masche für Masche, kuschelig warm.Hanni Appun und Margret Schröder, wickeln und stecken, binden und winden im Team das Grünzeug zu floristischen Highlights. Dazu gibt’s Margrets „Likörchen“. Weihnachtliche TonArt individuell gefertigt mit Irmtrauts Keunecke Händen. „Junger Schmuck“ aus Garn und Metall von Youngster Lisa Winkel. Liebevolle Trösterchen für die Kleinen im „Stoffzauber“ von Katharina Hartung. Besondere „Papiergrüße“ zu allen Anlässen mit eigenen Motiven kreiert Diana Pfister.Ina und Stroh – filigraner Weihnachtsschmuck für den Baum. Sandra Galla steht für „Klein und fein im Shabby Chic Design“. „Das Korn im Kissen“, herrlich warm, ein Wohlgefühl, dafür sorgt Angela Zintgraf. Das Glück unter dem „Mistelzweig“ hat seinen Platz in der Cafeteria.Zum Ausklang der Dorfweihnacht lädt man bei Lichterglanz und Sternenschein zum „Rock in den Advent“ ein. Das „Hobby mit Herz“-Team freut sich auf viele Besucher.Das Team „Hobby mit Herz“ hat sich in den Jahren 2015 und 2016 die Verschönerung der Nettequelle auf die Fahne geschrieben. Das „ersparte Ergebnis“: eine Infotafel zur Nettequelle, fand ihren Platz bereits in 2016, ein Tisch zur Ergänzung der Sitzgruppe wurde im September 2017 aufgestellt und dem Ortsrat übergeben. Geschichtlicher Hintergrund kombiniert mit Dorfmittelpunkt könnte ein neues Projekt werden.