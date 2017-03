Ehrungen beim DRK Herrhausen

Im Jahr 2016 waren drei Blutspenden mit 114 Teilnehmern zu verbuchen

Die 1. Vorsitzende Bettina Hartung begrüßte zur diesjährigen Jahreshauptversammlung 25 Mitglieder und Gäste des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverein Herrhausen.

Darunter Karl-Heinz Eine und Uwe Dorgau von der DRK-Bereitschaft Münchehof, den Geschäftsführer des Kreisverbandes des DRK Goslar, Joachim Probst und Ortsbürgermeister Walter Schröder.Walter Schröder, Karl-Heinz Eine und Joachim Probst heben in ihren Grußworten die gute Zusammenarbeit mit dem DRK und der Dorfgemeinschaft Herrhausen hervor. Bettina Hartungs Jahresbericht ergab drei Blutspenden mit 114 Teilnehmern, Teilnahme an zwei Altkleidersammlungen, die Anschaffung eines Werbebanners, um auf die Blutspenden aufmerksam zu machen. Neun Geburtstagskinder wurden besucht, am Nikolaustag besuchte der Vorstand den DRK-Kindergarten Münchehof und überbrachte Schokoladennikoläuse.Der Kassenbericht der Kassiererin ergab eine solide Kassenlage, so dass die Kassenprüfer Irmtraut Keunecke und Achim Fehlig der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung attestierten und Entlastung von Kassiererin und Vorstand beantragten, welchem die Versammlung einstimmig folgte. Christian Appun wurde turnusgemäß erneut zum Schriftführer gewählt.Die 1. Vorsitzende bedankte sich bei der DRK-Bereitschaft Münchehof und dem Ortsrat für die gute Zusammenarbeit und ganz besonders an die „stillen Helferinnen im Hintergrund“ Hanni Appun, Renate Dröge und Heide Millies.Bettina Hartung freute sich besonders, dass sie in dieser Sitzung eine Vielzahl von Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft aussprechen konnte, darunter Anneliese Reinecke und Ilse Thudt für immerhin schon 60 Jahre Mitgliedschaft, Hanni Appun, Günther Bertram, Friedrich-Wilhelm Garburg, Siegfried Kleine, Irmchen Neugebauer, Uwe Sauer, Erika Schwetje, Hannelore Weber, Horst Weber und Hans Würzbach für 40 Jahre Mitgliedschaft sowie Ingrid Decker, Horst Reinhardt und Irmtraut Keunecke für 25 Jahre Mitgliedschaft im DRK-Ortsverein Herrhausen. Die Geehrten wurden mit Nadel, Urkunde, einem Präsent und warmen Worten bedacht.Danach blieb man noch bei einem kleinen gemeinsamen Imbiss in gemütlicher Runde beisammen.