Herzliches Herrhausen

Nicht allein das Hobby-mit-Herz-Team sorgte für einen einzigartigen Weihnachtsmarkt

Auch in Herrhausen wurde am 1. Adventswochenende der Weihnachtsmarkt ausgerichtet.

Bereits am Freitag fand die Eröffnung der Dorfweihnacht und der Adventsausstellung mit dem Hobby-mit-Herz-Team, Ortsbürgermeister Walter Schröder, Vertretern der örtlichen Vereine, die sich an der Dorfweihnacht beteiligten, statt. Ein großes Dankeschön ging da bereits an die vielen Helfer, die zum Gelingen dieser Ausstellung beigetragen haben. Ein besonderer Dank ging an Dieter Schulz, der die schönen, neuen Hütten für die Dorfgemeinschaft gebaut hat und damit das weihnachtliche Ambiente am Dorfgemeinschaftshaus perfekt gemacht hat.Den kompletten Artikel finden Sie in der Ausgabe vom 3. Dezember im Beobachter.