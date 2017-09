Ortsrat Herrhausen sammelt 1.500 Euro

Hilfe für Hochwasseropfer in Bornhausen und Rhüden

Die Nette entspringt zwar in Herrhausen, führt aber da noch wenig Wasser. Erst später durch die Nebenflüsse wird die Nette dann zu einem reißenden Fluss, der mit für das Juli-Hochwasser verantwortlich war. Trotzdem war man sich im Ortsrat von Herrhausen einig: „Auch wir müssen etwas für die Geschädigten in Bornhausen und Rhüden tun.”Gesagt, getan und so machte sich der gesamte Ortsrat einschließlich Ortsbürgermeister Walter Schröder und seinem Stellvertreter Torsten Warnecke, „bewaffnet” mit einer Spendendose, auf den Weg und klopften quasi an jede Haustür mit der Bitte um einen Beitrag für die Flutopfer der beiden Ortsteile.Die Mühe hat sich gelohnt, denn am Ende befanden sich stolze 1.500 Euro in den Dosen. Diese Summe übergaben Schröder und Warnecke jetzt je zur Hälfte an Bornhausens Ortsbürgermeister Detlef Gelbe und an den Rhüdener Ortsbürgermeister Frank Hencken. Die beiden Repräsentanten der geschädigten Ortsteile bedankten sich auch im Namen ihres Ortsrates sowie aller Betroffenen herzlich für diese großzügige Spende.