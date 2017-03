„Harzromantiker“, „Admiral von Hipper” und die „Ellricher Musikanten” spielen auf

Am Sonntag, 26. März, um 13.30 Uhr lädt der Harzklub-Zweigverein Ildehausen in das Dorfgemeinschaftshaus ein. Der musikalische Nachmittag steht unter dem Motto „Frühlingszauber in Ildehausen”. Den Beginn macht der Gastgeber mit seiner Jodelgruppe „Harzromantiker“. Abwechslungsreich wird hier wieder musikalisches Harzer Kulturgut geboten. Danach unterhält die Marinekameradschaft „Admiral von Hipper“ die Gäste. Übrigens Admiral von Hipper stieg als bayrischer Gastwirtssohn zum Admiral empor und war bei der Skagerrakschlacht 1916 erfolgreich. Einen schwungvollen Abschluss versprechen die „Ellricher Musikanten”. Sind sie doch mit ihrem unterhaltsamen Blasmusik-Repertoire über die Harzgrenzen bekannt. Eine Kaffeetafel mit Torten und Kuchen wird eine willkommene „Stärkung“ sein. Der Eintritt beträgt für Erwachsene acht Euro, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.