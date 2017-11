Gelungener Laternenumzug mit dem besonderen Flair

Jugendfeuerwehr Ildehausen hatte wieder einmal eigeladen / Eine Veranstaltung für alle Generationen

Schon vor Beginn des Laternenumzugs war großer Trubel am Kindergarten. Viele Kinder mit zum größten Teil selbstgebastelten Laternen hatten sich mit Eltern, Großeltern und Freunden im „Schlepptau“ zu diesem Ereignis „Am Kirchenbrink“ versammelt. Jessica Kruse, die neue Vorsitzende des Kindergartenselbsthilfe-Vereins, begrüßte die Besucher. Sie dankte für die Teilnahme und wünschte allen einen kurzweiligen Abend. Ein besonderer Dank galt obendrein den vielen Helfern und Unterstützern, die erst die Voraussetzungen für dieses Ereignis geschaffen hatten. Noch ehe der Zug sich in Gang setzte, sangen die Kinder ein Laternenlied. Gemeinsam mit der Kindergartenleiterin Antje Große animierten sie auch die „Großen“ zum Mitsingen.Die Straßen wurden durch die Freiwillige Feuerwehr gesichert. Wie immer marschierten die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr mit Fackeln voran. Marina Hein begleitete den Laternenumzug mit dem Akkordeon musikalisch und sorgte so für eine besondere Note. Vom Kindergarten zog der Laternenumzug über die Kleine Reihe zum Bäckerberg.Unter der Straßenlaterne sangen die Kinder Laternenlieder. Antje Große und Tochter Nele spielten Gitarre, auch Marina Hein reihte sich mit ihrem Akkordeon in die Instrumentalgruppe ein. Weiter zog der Laternenumzug mit weit über hundert Teilnehmern über die Straßen „Zum Papenbusch”, „Am Mühlenkamp” und „Am Birkenbleek” zum Feuerwehrgerätehaus. Auf dem Platz des Feuerwehrgerätehauses fand ein musikalisches Finale von bekannten und unbekannten Liedern statt. Natürlich sangen auch die Erwachsenen, animiert durch die Jüngsten, teilweise kräftig mit. Der „Endspurt“ ging „An der Worth“ lang, vorbei an der Kirche zum Kindergarten.Hier hatten fleißige Helfer alles im Griff. Warme, kalte und auch alkoholfreie Getränke wärmten, und löschten den Durst nach dem anstrengenden Marsch. Schmalzbrot mit und ohne Käse, Brezeln, Hot Dogs und Gulasch erleichterten zu moderaten Preisen das Verbleiben.Bis in den späten Abend saßen noch viele Ildehäuser beisammen, die Kinder haten die Spielgeräte erobert. Ein toller Abschluss für dieses traditionsreiche Event, das mit seinem besonderen Flair aus dem Ildehäuser Kalender nicht mehr wegzudenken ist.