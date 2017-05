„Heute zeigen wir Gesicht!”

SPD hatte in Ildehausen wieder zur Maifeier eingeladen / Landrat Thomas Brych zu Gast

„Heute, am 1. Mai, zeigen wir Gesicht. Wir schauen nicht zu, wie sich Antidemokraten in unserem Land weiter breit machen. Weder in den Parlamenten, noch in den Betrieben. Wir kämpfen dafür, dass unser Land gerechter wird und zusammenhält. Gemeinsam mit den Gewerkschaften stehen wir dafür: Wir sind viele, wir sind eins.“ So endete die Ansprache, die der SPD-Vorsitzende Patrick Kriener am Montag während der SPD-Maifeierlichkeiten in Ildehausen sprach. Abermals hatten sich zahlreiche Ildehäuser, aber auch Gäste aus Seesen und den anderen Stadtteilen nach Ildehausen aufgemacht, wo rund um das Dorfgemeinschaftshaus der Tag der Arbeit begangen wurde. Mit dabei waren unter anderem Landrat Thomas Brych und auch MdL Petra Emmerich-Kopatsch sowie Fraktionsvorsitzende Andrea Melone. Sie alle genossen das tolle Wetter am 1. Mai, das in diesem Jahr in der Tat besonders viele Menschen zu den verschiedenen Veranstaltungen lockte. Die Maifeier in Ildehausen hat Tradition und die Gäste konnten sich bei Essen und Trinken stärken und einen regen Austausch pflegen.