Musik in romantischen Dorfkirchen

Am Sonnabend Liederabend in der Johannes-Kirche Ildehausen

Am heutigen Sonnabend findet um 18 Uhr in der St.-Johannes-Kirche Ildehausen ein Liederabend statt.

Unter dem Motto „Früchte der Reformation“ werden von Ludwig van Beethoven die sechs Lieder von Gellert op. 48, von Ernst Pepping aus Paul Gerhard Lieder: „Ich bin ein Gast auf Erden“ sowie von Johannes Brahms die vier ernsten Gesänge op. 121 zu hören sein.Werner Kraus, Bassbariton und Andreas Pasemann am Klavier werden in dem Konzert zu hören sein. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten. Dieses Konzert ist der musikalische Auftakt einer ganzen Reihe von Veranstaltungen rund um das Lutherjahr. Ein entsprechender Flyer wird bei dem Konzert vorliegen. red