Orgelkonzert in Ildehausen

Ildehausen : St. Johannes Kirche |

Anlass ist das diesjährige 500-jährige Reformationsjubiläum

Die bekannte Meisterin an der Orgel, Komponistin und Dirigentin Ekaterina Leontjewa aus Halle an der Saale wird am kommenden Sonntag, 29. Oktober, um 14 Uhr, anlässlich des Reformationsjubiläums in der St.-Johannes-Kirche zu Ildehausen gastieren.

Vor 500 Jahren, am 31.Oktober 1517, schlug Martin Luther die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Im Blick auf dieses Jubiläum wird Ekaterina Leontjewa unter anderem das Festpräludium für die Orgel, „Ein feste Burg ist unser Gott“, dass Carl August Kern eigens zur Luther-Feier am 10. November 1883 komponierte, spielen. Darüber hinaus kann sich das Publikum unter anderem auf Werke Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Johannes Brahms freuen, Änderungen vorbehalten.

Ekaterina Leontjewa, geboren 1966 in Smolensk, studierte bis 1992 am Tschaikowski–Konservatorium in Moskau. 2005 zog sie mit ihren beiden Kindern aus St. Petersburg in die Saalestadt Halle. Als Organistin, beziehungsweise mit ihrem Ensemble „Vox humana“, gab sie Konzerte in Moskau und St. Petersburg. Auch jetzt noch gibt sie dort regelmäßig Konzerte. Konzertreisen führten sie nach Polen, Weißrussland, Deutschland, Österreich, Frankreich und in die Schweiz.

Sie hat den Lehrauftrag für Orgel und Klavier am Konversatorium „Georg Friedrich Händel“ zu Halle. Ihre Ausbildung zur Dirigentin bestand sie mit Bravour und erwarb sich die höchste Qualifikation für Orgelspiel. Sie ist nunmehr Meisterin an der Orgel und somit berechtigt, weltweit jede Orgel zu spielen.

Der Kirchliche Förderverein Kirchberg-Ildehausen lädt zu diesem Konzert nicht nur die Ildehäuser Einwohner herzlich ein, sondern würde sich auch sehr über regen Zuspruch aus nah und fern freuen.

Das Konzert ist kostenfrei. Spenden sind erbeten. Die Zuhörer sind nach dem Konzert herzlich zu einer gemütlichen Kaffeetafel mit leckeren Bäckereien in den Gemeinderaum neben der Ildehäuser Kirche eingeladen.