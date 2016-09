Sattelzug außer Kontrolle

63-jähriger Truckerfahrer aus Polen prallt auf der ehemaligen A7-Raststätte ungebremst in Böschung

Ein spektakulärer Lkw-Unfall ereignete sich am Montagmorgen im Bereich der ehemaligen Raststätte Ildehausen.

Aus noch nicht geklärter Ursache ist hier gegen 9 Uhr ein mit Flüssigzucker belandener Lkw von der Fahrbahn abgekommen und erst in einer angrenzenden Böschung auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen.Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, ist noch völlig unklar. Fest steht, dass der 63-jährige polnische Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Er war aus Richtung Göttingen kommend nach Norden unterwegs, als der Lkw plötzlich mit viel zu hoher Geschwindigkeit die ehemalige Raststätte ansteuerte und hier alles überfuhr, was im Wege war.Mit rund 80 bis 85 km/h, so schätzte es heute Nachmittag ein Sprecher der Autobahnpolizei Hildesheim, donnerte der völlig außer Kontrolle geratene Sattelzug durch Rabatten, über Bordsteine und Bäume und krachte schlussendlich mit voller Wucht in die östlich gelegene Anhöhung.Nicht auszudenken, wenn der Lkw andere Fahrzeuge oder Passanten erfasst hätte.Mehr zum Unfall lesen Sie in der gesamten Ausgabe vom 6. September 2016.