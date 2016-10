Schlachtfeld am Harzhorn lockt viele Gäste

Erfolgreiche Sommersaison geht dank des goldenen Herbstes in eine zweite Runde

Nach der großen Landesausstellung „Roms vergessener Feldzug – Die Schlacht am Harzhorn“ in Braunschweig, konnten die Besucher jetzt, zwei Jahre später, die römischen Militaria im Portal zur Geschichte im Rahmen der Sonderausstellung „Römer und Germanen” im Kloster Brunshausen bestaunen.

Gemeinsam mit dem Bezirksarchäologen Dr. Michael Geschwinde, der Kreisarchäologin Dr. Petra Lönne und den Harzhorn-Guides konnte das Portal zur Geschichte rund um die Sonderausstellung ein vielfältiges Programm mit einer Vortragsreihe, Ferienpass-Aktionen, einem Römer- und Germanen-fest sowie speziellen Angeboten für Schulklassen realisieren.Viele Gruppen nutzten auch das Angebot einer Kombiführung, bei der sie mit einem Harzhorn-Guide sowohl das authentische Schlachtfeld als auch die Sonderausstellung in Brunshausen besuchen konnten. Krönenden Abschluss des ereignisreichen Sommers bildete am 11. September der Tag des offenen Denkmals.Die strahlende Herbstsonne lockte an diesem Sonntag viele Besucher ans Harzhorn. Um das Schlachtgeschehen am Harzhorn sowie Technik und Alltag in der römischen Armee zu verstehen und zu erleben, konnten die großen und kleinen Besucher an kostenlosen Kurzführungen teilnehmen, living History, präsentierende Römer und Germanen ausfragen und sich im Bogen- oder Katapultschießen sowie im Korn mahlen üben. In einem Quiz konnten die Besucher ihr neu erlerntes Wissen sogleich testen und mit ihren ausgefüllten Fragebögen an einem Gewinnspiel teilnehmen.Besonderes Highlight war das Nachstellen der römischen Schildkrötenformation, für die das Harzhorn-Team eigens in diesem Jahr neue Schilde angeschafft hatte.Das Programm wurde vom Heimatverein Oldenrode und der Freiwilligen Feuerwehr Düderode durch Gegrilltes, leckere Kuchen und kühle Getränke ergänzt.Das Harzhorn-Team bietet weiterhin ganzjährig öffentliche Führungen an: In der Sommersaison ist das Informationsgebäude an Sonntagen von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Die regulären Führungen finden um 11.30 und um 14 Uhr statt.In der Wintersaison, die am 1. November startet und Ende März endet, gelten sonntags verkürzte Öffnungszeiten für das Informationsgebäude. Das Gebäude ist von 13 bis 16 Uhr geöffnet und die reguläre Führung findet um 14 Uhr statt. Anmeldungen für die Führungen sind nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter: www.roemerschlachtamharzhorn.de