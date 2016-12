Schon zur Generalprobe wird eingeladen

Krippenspiel in der St.-Johannes-Kirche in Ildehausen / Heiligabend Christvesper um 14.45 Uhr

Am Freitag, 23. Dezember, findet ab 15 Uhr die Generalprobe für das diesjährige Krippenspiel in der St.-Johannes-Kirche in Ildehausen statt.

Auch in diesem Jahr möchten die 40 Kinder und Jugendlichen Gemeindemitglieder, Verwandte und Freunde, die am Heiligen Abend nicht dabei sein können, herzlich zur öffentlichen Generalprobe einladen. Die Akteure treffen sich am Freitag, 14.40 Uhr, im Gemeinderaum neben der Kirche.Am Heiligen Abend beginnt die Christvesper mit Aufführung des Krippenspiels um 15.30 Uhr. An diesem Tag treffen sich die Kinder und Jugendlichen bereits 14.45 Uhr im Gemeinderaum.Es wird herzlich darum gebeten, dass an beiden Tagen die Kostüme komplett mitgebracht werden. Ein großes Dankeschön geht an alle Teilnehmer und ihre Eltern, die es auch in diesem Jahr, trotz Vorweihnachtsstress und mit ihrem wochenlangen Durchhaltevermögen, ermöglicht haben ein Krippenspiel einzuüben.