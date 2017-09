Straßenbau macht Fortschritte

Ildehäusener Straße „Zum Papenbusch“: Baldiges Ende in Sicht

Vor Kurzem waren noch unfertige Arbeiten hier an der Straße „Zum Papenbusch“ in Ildehausen der L526 zu sehen. Jetzt hat die Straße einen neuen Bitumbelag bekommen und es ist ein weiterer Baufortschritt und eine weitere Entlastung für die Anlieger die in dieser Straßen Wohnen. So ist ein baldiges Ende des Straßenbaus in Sicht. Jetzt geht es an die Randarbeiten. Das sind Pflasterung der Bürgersteige und der Zufahrten zu den Grundstücken. Nach dem heutigen Stand wird die Fertigstellung in dem geplanten Zeitraum beendet.