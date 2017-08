Auch der Regen konnte den Beachvolleyballern nichts anhaben

TSC Ildehausen ließ sich sein siebtes Beachvolleyballturnier auch nicht durch schlechtes Wetter verderben

Nach starkem Regen in der Nacht konnte das siebte Beachvolleyballturnier des TSC Ildehausen am Sportplatz durchgeführt werden. Wieder stand das Schiedsrichter Team um Thomas Uhde mit Michaela Ströher, Matthias Krauzig und Lennart Uhde in den Startlöchern. Ebenfalls waren viele Helfer an den Getränke- und Speiseausgaben im Einsatz.Schon im Eröffnungsspiel zeigten die Mannschaften „Oh-Mega“ und „Ballertdasdarein Istanbul“ mit 12:13 Beachvolleyball vom Feinsten. Dies zeigte sich bei vielen Spielen und der Spaß kam nie zu kurz. In Gruppe A erkämpfte sich „Ajax Stramsterdam“ mit Siegen gegen „KKC“, „Oldschmetterhand“ und einem Remis gegen „Zocker I“ die Tabellenspitze mit sieben Punkten, gefolgt von „Old Schmetterhand“ mit sechs Punkten und „Zocker I“ vier Punkte. In Gruppe B setzte sich mit neun Punkten „Your Moms Favorite“ vor „Zocker II“ mit ebenfalls neun Punkten durch. Dritter wurde hier „Ballertdasdarein Istanbul“ mit sechs Punkten. In Gruppe C gewann „Lachshorde“ alle drei Spiele und führte die Tabelle an mit neun Punkten vor „Last Minutes“ mit sechs Punkten und „FC Fründe HarzI“, drei Punkte an.Eng ging es auch in Gruppe D zu. Hier führte „Miefnuschelm“ die Tabelle vor „Lauchkanal“ und „Lederlappen“ an – alle drei Mannschaften hatten neun Punkte. Nur die Pluspunkte am Netz gaben den Ausschlag. In Gruppe E setzte sich „LK“ mit zwölf Punkten souverän mit klaren Siegen durch, vor „FC Klappstuhl“ mit neun Punkten und „Sieg; Ma“, sechs Punkte. Im Achtelfinale spielten: Fründe II – Der LK 4:15, Fründe I – Tragischen Miefnuschelm 1:15, Zocker I – Lachshorde 3:15, Ballertdasdarein Istanbul – Your Moms Favorite 9:12, Sieg, Ma – Ajax Stramsterdam 14:8, Lederlappen – Lauchkanal 10:13, Last Minutes – FC Klappstuhl 7:15 sowie Old Schmetterhand – Zocker II 15:8.So trafen sich im Viertelfinale von acht Mannschaften allein drei aus der Gruppe E und zwei aus D, das für die Spielstärke dieser Gruppen spricht. Trotz Kälte und Regen waren die Mannschaften motiviert und die Zuschauer zogen mit. Im Viertelfinalspiele traten „Lauchkanal“ gegen „Lachshorde“ mit 15:8-Endstand an sowie der „FC Klappstuhl“ gegen die „Tragischen Miefnuschelm“ 5:15-Endstand, „Old Schmetterhand“ gegen „Der LK“ 8:14-Endstand, wie auch „Sieg; Ma“ gegen „Your Moms Favorite“ mit 7:15-Endstand.Im Halbfinale setzte sich Lauchkanal gegen die „Tragischen Miefnuschelm“ mit 13:7 durch und „Der LK“ siegte klar gegen „Your Moms Favorite mit 15:4. Im Spiel um Platz drei setzte sich „Your Moms Favorite“ gegen die „Tragischen Miefnuschelm“ mit 14:9 durch.„Fairness geht vor“ sagten sich die Endspielteilnehmer und traten nur mit zwei Spielern je Mannschaft im Finale an, da ein Spieler verletzt war. Das Spiel war anfangs ausgeglichen, ehe sich „Der LK“ gegen „Lauchkanal“ mit 15:10 durchsetzten konnte. Danach nahmen der 1. Vorsitzende des TSC Ildehausen Thomas Uhde und die 2. Vorsitzende Michaela Ströher die Siegerehrungen vor. Thomas Uhde dankte allen Mannschaften für ihre Teilnahme, den vielen Helfern für ihren Einsatz und den Sponsoren für ihre Unterstützung. Dann gab es für die Platzierten Mannschaften eine Sektflasche und einen Gutschein und der Sieger des Beachvolleyballturniers 2017 „Der LK“ erhielt danach den Wanderpokal.Großer Jubel bei allen, denn es ging ins Dorfgemeinschaftshaus, wo die „After Beach-Party“ wegen dem schlechten Wetter bei guter Stimmung, Musik und Tanz weiterging. Das regnerische, kalte Wetter war eine Herausforderung, die 23 Mannschaften, die Zuschauer und Helfer mit Bravour bestanden und zum Erfolg des 7. Beachvolleyballturniers beitrugen.