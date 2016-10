SG siegt auch im fünften Spiel

Nordharzliga 1: Hochverdienter 3:1-Erfolg beim VfB Dörnten

Auch das fünfte Spiel in dieser Saison hat die SG Ildehausen/Kirchberg für sich entscheiden können.

In der ersten Auswärtspartie siegte die Mannschaft um Spielertrainer Andre Krzyminski mit 3:1 beim VfB Dörnten. „Es war von Beginn an ein Spiel auf ein Tor“, so Krzyminski gegenüber dem „Beobachter“. Schon nach zehn Minuten hätte es 2:0 für die SG stehen müssen, doch ein Tor sollte vorerst nicht fallen. In der 35. Minute fiel es stattdessen auf der anderen Seite. Ein unnötiger Ballverlust an der Seitenlinie, eine Flanke, bei dem der Schütze ausrutschte und der Ball landete völlig überraschend im langen Eck. „Doch diesmal konnten wir schnell die Antwort geben“, war der SG-Coach erfreut. Felix Kappei besorgte den 1:1-Halbzeitstand.Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer zunächst einen ähnlichen Spielverlauf, wie vor der Pause. Diesmal schaffte Ildehausen/Kirchberg jedoch den Treffer. Neuzugang Andre Galuska erzielte das 2:1 für die SG. „Danach wurden wir etwas passiv. Doch Dörnten konnte sich trotzdem keine Chance herausspielen“, berichtet Krzyminski. Die Entscheidung gelang der SG fünf Minuten vor dem Ende. Ein weiterer Neuzugang, Jonas Vogler, traf zum 3:1-Endstand. Damit bleibt die Mannschaft weiter Tabellenzweiter, einen Zähler hinter Harlingerode. Allerdings hat die SG auch noch zwei Spiele mehr zu absolvieren.Schon am morgigen Mittwoch kann sie den Platz an der Sonne erobern. Im Verfolgerduell geht es zum SC Gitter II, der auf dem dritten Rang steht. Dann wird Harlingerode auf jeden Fall entthront, denn bei einem Sieg ist die jeweilige Mannschaft Erster, bei einem Remis ziehen beide Teams am SCH vorbei, die SG stünde ganz oben. „Das wird aber ein anderes Kaliber als Dörnten“, ist sich Krzyminski sicher. Auf jeden Fall ist es ein echtes Spitzenspiel.