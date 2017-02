Nordharzliga: 3:0-Sieg bei Borussia Salzgitter

Erfolgreicher Auftakt: Die SG Ildehausen/Kirchberg konnte ihr erstes Spiel nach der Winterpause mit 3:0 für sich entscheiden.

Bereits am Sonnabend ging es zu Borussia Salzgitter antreten, der Mannschaft, die bisher erst neun Spiele absolviert hatte. Auf dem Kunstrasenplatz in Gebhardshagen wusste die SG über weite Strecken der Partie zu überzeugen.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe des Beobachters vom 27. Februar.