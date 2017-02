CHB auf großer Deutschlandtour

Ab dem 18. März begibt sich„Churchhills Blasenleiden” auf eine musikalische Reise

Auf geht's! „Churchhills Blasenleiden” lädt ein zur Deutschlandtour. Am 18. März ab 20 Uhr in der Kirchberger Mehrzweckhalle ist es so weit, dann nämlich begibt sich „Churchhills Blasenleiden“ auf eine musikalische Reise, um gute Freunde zu treffen, die verteilt in ganz Deutschland leben. Nachdem in den vergangenen Jahren große Ereignisse wie die Finanzkrise oder ein fiktiver Weltuntergang thematisiert wurden, soll das Publikum diesmal das Innenleben der Band kennenlernen. Mit einem gültigen Ticket kann jeder mitfahren und die Nabelschau hautnah erleben. Karten gibt es im Vorverkauf bei Rudi Wuttke unter der Telefonnummer (05381) 8917.