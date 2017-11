Musik und Schokolade

Chorfreizeit der beiden Chöre Klangfarben und Ohrwürmer führte nach Wernigerode

Die Chöre „Klangfarben“ aus Kirchberg und die „Ohrwürmer“ aus Windhausen starteten Ende Oktober zu ihrer diesjährigen Freizeit. Das Ziel in diesem Jahr war die Kulturjugendherberge in Wernigerode. Den Teilnehmern stand ein großartiger Probenraum mit Konzertflügel und außergewöhnlicher Akustik zur Verfügung. Der Freitagabend stand ganz unter dem Motto „Bewegte Stimmbildung!” Unter fachkundiger Anleitung wurden die Stimmen geschult – und nicht nur die. Der ganze Körper kam zum Einsatz, es war schon spannend, was an Körperteilen zum Singen gebraucht wird. Der Sonnabend stand ganz im Zeichen von: singen und swingen mit Chorleiterin Gabriele Tegtmeier. Auch die Freizeit kam nicht zu kurz, die Gruppen erkundeten Wernigerode, das Schokolandenfest lockte sie in die bunte Altstadt. Es gab viel zusehen und zu naschen, da ging keiner ohne eine Leckerei nach Haus. Die Teilnahme am Reformationsgottesdienst in Windhausen war die gelungene Abschluss der diesjährigen Freizeit. Die Sängerinnen freuen sich schon alle sehr auf die Weihnachtskonzerte im Dezember. Zu hören sind die Chöre am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Martin-Kirche in Kirchberg und am Sonnabend, 16. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Johannis-Kirche in Windhausen.