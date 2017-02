SPD-Vorstand wiedergewählt

Während der Jahreshauptversammlung der SPD Kirchberg herrschte Einmütigkeit

Immerhin 20 von derzeit 27 Mitgliedern konnte der 1. Vorsitzende der Kirchberger SPD, Jürgen Püllmann, während der jüngst abgehaltenen Jahreshauptversammlung begrüßen. Neben dem Ortsratsmitglied David Püllmann und dem Internetbeauftragten Klaus Nitz begrüßte der 1. Vorsitzende als Gäste Ortsbürgermeister Roland Meyer und den stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsvereins Seesen, Patrick Kriener.Der Abteilungsvorsitzende konnte anschließend in seinem Bericht darauf hinweisen, dass die relativ kleine Abteilung, ohne großes Auffallen im Dorf, doch immer wieder positiv mit ihren Veranstaltungen überzeuge. Allen voran mit der traditionellen Feier am 3. Oktober. Hier wird nicht nur gefrühstückt oder geklönt, sondern hier wird richtig Programm geboten, verkündete der Vorsitzende stolz. Hier könne sich so mancher Profi schon mal eine Scheibe abschneiden. Der Vorsitzende, der aus gesundheitlichen Gründen an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen konnte, zollte allen die zum Gelingen dieses Tages beigetragen hatten herzlichen Dank.