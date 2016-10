Sperrung wird wohl heute aufgehoben

Wegen Brückenarbeiten ist die Kreisstraße 61 derzeit nicht befahrbar

Wer dieser Tage die Kreisstraße von der Hammershäuser Mühle in Richtung Kirchberg fahren möchte, der muss Umwege in Kauf nehmen.

Grund dafür ist nicht die Kreisstraße 61 selbst, sondern vielmehr die Bundesstraße 243. Hier nämlich werden im Zuge der Sanierung (der „Beobachter berichtete bereits ausführlich) notwendige Brückenarbeiten durchgeführt. Arbeiten, die allerdings nur von der Unterseite der Brücke ausgeführt werden können, denn es werden Betonsanierungsarbeiten an den sogenannten Brückenkappen durchgeführt. Aus diesem Grund ist die Straße von der Hammershäuser Mühle in Richtung Kirchberg und Münchehof gesperrt. Die Arbeiten sollen laut, so hat es die Nachfrage des „Beobachter“ beim Landkreis Goslar ergeben, voraussichtlich heute bereits beendet werden.