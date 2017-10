Kinderkirchenteam Königsdahlum lädt zur Krippenspielprobe

Die evangelisch-lutherische St.-Johannis-Gemeinde Königsdahlum lädt alle Kinder aus Königsdahlum und Hermann II zur Krippenspielprobe ein. Die erste Probe findet am Sonntag, 29. Oktober, ab 10.30 Uhr in der Königsdahlumer Kirche statt. Anschließend findet die Probe an jedem Sonntag um 10.30 Uhr statt. Kinder unter sieben Jahren sollten Eltern oder Großeltern mitbringen. Die Aufführung findet während des Weihnachtsgottesdienstes am Heiligen Abend um 17.30 Uhr statt.

Schon am Freitag, 10. November, findet der Laternenumzug statt. Dafür bietet die Kinderkirche einen Basteltag am Sonntag, 5. November, ab 11.30 Uhr im Gemeinderaum an. Bastelmaterial steht zur Verfügung. Am Sonntag, 3. Dezember, um 11.30 Uhr wird gemeinsam der Christbaum im Dorfgemeinschaftshaus geschmückt.