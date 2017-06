Konzert-Tipp

Langelsheim : Festhalle |

29. Internationale Goslarer Klaviertage 2017

Eröffnungskonzert



Klavierabend

Prof. Rudolf Meister



Am Samstag, 9. September, 18 Uhr in der Festhalle Wolfshagen, am Jahnskamp 4 wird

Prof. Rudolf Meister auch im Jahr 2017 die Internationalen Goslarer Klaviertage mit einem Konzert in der Wolfshäger Festhalle eröffnen.

Mit seinen ausdrucksstarken Konzerten begeisterte er die Gäste aus der Region. Interessant und aufschlussreich auch seine Einführungen vor Beginn der von ihm präsentierten Werke.

Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro beim Seesener „Beobachter“.