Rammstein Tribute Show

In vielen europäischen Ländern ist die Rammstein-Revivalband „Ramm Stein CZ“ nach ihren Anfängen in der Tschechischen Republik schon aufgetreten.

Die Beat-Club Legende „Wenne“ holt sie in den Harz. In einem knapp zweistündigen Konzert wird „Ramm Stein CZ“ den Beat-Club zum Beben bringen. Das Repertoire besteht nicht nur aus originalgetreuer Wiedergabe der Lieder Rammsteins, sondern auch aus der passenden Bühnenshow, authentischen Kostümen und qualitativ hochwertiger Pyrotechnik. Die Gruppe ist eine der wenigen europäischen Revivalbands der deutschen Musiklegende, die ihre komplette Show ohne die Hilfe eines einzigen Keyboard Samplers live spielen. Die Tribute Show startet am Sonnabend, 1. Oktober. Weitere Infos unter ww.wenne.de