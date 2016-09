Volksbank eG übernimmt Baumpatenschaft

Im Rahmen des Jubiläums 1.000 Jahre Langelsheim wurden drei rotblühende Kastanien gepflanzt

Anlässlich des 1.000-jährigen Jubiläums der Stadt Langelsheim in diesem Jahr, hat die Volksbank eG in Langelsheim drei Baumpatenschaften für drei rotblühende Kastanien übernommen.

Mit den Baumpatenschaften soll dem Rückgang des Stadtgrüns in der Stadt Langelsheim entgegengewirkt werden.Der Bürgermeister der Stadt Langelsheim, Ingo Henze, sowie der Langelsheimer Ortsbürgermeister Hartmut Richter freuten sich sehr, dass Wolfgang Keunecke, Vorstandsmitglied der Volksbank eG in Langelsheim, gemeinsam mit Cornelia Dege, Repräsentantin der Volksbank eG in Langelsheim, drei Bäume für diese Aktion spendeten. „Für uns repräsentiert ein Baum genau unsere Werte wie Nachhaltigkeit, Stabilität, Wachstum“, sagte Wolfgang Keunecke. „Damit schaffen wir mehr Werte für Menschen“, so Keunecke weiter. Bereits vor einigen Jahren hatte die Volksbank eG gemeinsam mit vielen Kunden am Ufer der Granetalsperre mit 200 Bäumen den „Volksbank-Wald“ gepflanzt.Wolfgang Keunecke nahm auch auf die Jubiläumsskulptur Bezug, welche die Volksbank eG vor drei Jahren zu ihrem 150-jährigen Jubiläum in ihren Geschäftsstellen aufstellte. Die Symbolik ist ähnlich: „Auch die Skulptur erinnert an einen Baum, der mit der Region fest verwurzelt ist, der als Symbol für Nachhaltigkeit und Beständigkeit bekannt ist und dessen Äste für Wachstum stehen.“ Daher war es für die Volksbank eG natürlich ein logischer Schritt, die Patenschaft für die drei Bäume zu übernehmen. Bereits bei der Sonderprägung, die zum 1.000-jährigen Jubiläum der Stadt Langelsheim aufgelegt wurde, hatte die Volksbank eG die Stadt Langelsheim mit der Vermarktung und den Vertrieb der Gold- und Silber-Medaillen unterstützt.„Wir fühlen uns der Region, in der wir leben, seit 150 Jahren verpflichtet und freuen uns, wenn wir uns bei solchen Aktionen mit einbringen können und damit letztlich das gesellschaftliche Leben unterstützen können“, resümierte Wolfgang Keunecke. „Die Bäume werden viele Jahre auf das Jubiläum der Stadt Langelsheim und das nachhaltige Engagement der Volksbank eG hinweisen“, ist sich Wolfgang Keunecke sicher. In Alt Wallmoden hatte die Volksbank einen Stein am DGH gesponsert.