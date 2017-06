L 515 :Sanierungsarbeiten an Brücken über die Innerste

Vollsperrung in den Sommerferien erforderlich

Im Zuge der L 515 in Wildemann und Lautenthal werden insgesamt vier Brücken über die Innerste im Rahmen eines Gesamtauftrages instandgesetzt.

In diesem Jahr werden bereits drei Brücken saniert. Es handelt sich dabei um eine Brücke am nördlichen Ortsausgang von Lautenthal, sowie zwei Brücken in Wildemann, die sich ebenfalls am nördlichen Ortsausgang befinden. Die Sanierungsarbeiten umfassen im Wesentlichen die Erneuerung der Kappen, der Geländer und des Fahrbahnbelages (Abdichtung), sowie den Bau von Böschungstreppen. Die Arbeiten erfolgen in der Regel unter halbseitiger Verkehrsführung mit einer Ampelanlage. In den Wintermonaten ist die Aufhebung der Verkehrsführung geplant. Die Brücke über die Innerste an der Haltestelle Hindenburgstraße in Wildemann kann aufgrund der geringen Fahrbahnbreite und aus Gründen der Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung saniert werden. Die Vollsperrung erfolgt vom 22. Juni bis 2. August in den Sommerferien. Fußgänger können die Baustelle während dieser Zeit über einen provisorischen Überweg passieren. Die vierte Brücke über die Innerste befindet sich am südlichen Ortsausgang (Haltestelle Brunnen) von Wildemann und wird 2018 saniert. Die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten ist für Juli 2018 geplant, witterungsbedingte Verschiebungen sind möglich. Die Baukosten betragen insgesamt rund 1,4 Millionen Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen. Der Geschäftsbereich Goslar bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die jetzt erforderlichen Arbeiten.