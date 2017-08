Mandolinen-Club gibt Benefizkonzert

Langelsheim: Paul-Gerhardt-Kirche |

Durch das jüngste Hochwasserereignis wurde auch Lautenthal arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Laute bahnte sich ihren Weg durch den Ort. Das Wasser ist weg, doch die Schäden sind deutlich sichtbar. Unter dem Motto „Hier leben wir! Benefizkonzert zugunsten unserer Lautenthaler Hochwasseropfer“ gibt der Mandolinen-Club Lautenthal von 1920 zugunsten der Hochwassergeschädigten ein Benefizkonzert. Dieses findet am morgigen Sonnabend, 5. August, in der Paul-Gerhardt-Kirche statt. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Hochwasseropfer wird gebeten. „Der Erlös geht zu 100 Prozent direkt an die Hochwasseropfer“, betont Ulf Hemmerling. An diesem Tag will der Club zeigen, das er sich gemeinsam für Lautenthal einsetzt.