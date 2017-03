B248: Bauarbeiten in Lutter werden ausgeweitet

Weiterer Bauabschnitt wird am Mittwoch eröffnet / Kreuzung im Ort bleibt offen

Schneller als gedacht, geht es an der Lutteraner Großbaustelle voran.

Seit Mitte Februar wird zwischen Oberer Bachstraße und dem NP-Markt gebaut. Am heutigen Mittwoch wird ein weiterer Abschnitt parallel eröffnet. „Die Bauarbeiten in der Frankfurter Straße werden um den Bereich vom Bohlweg bis zum Ortseingang in Richtung Salzgitter erweitert”, teilt die zuständige Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar mit.Mehr dazu lesen Sie in der gedruckten Ausgabe des „Beobachter" vom 8. März 2017.