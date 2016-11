Ehrung für verdiente Ratsmitglieder

Fünf Personen standen im Samtgemeinderat im Mittelpunkt / Besonderes Geschenk für Henri Hoffmeister

Trifft sich der neue Rat zu seiner konstituierenden Sitzung, ist damit oft auch ein Abschied verbunden.

Denn Dank und Anerkennung samt Auszeichnung der Ehemaligen Ratsmitglieder gehört zu solch einer Sitzung dazu. Einige traten nicht mehr an, anderen blieb ein Sprung in den Samtgemeinderat Lutter verwehrt. Samtgemeindebürgermeister Bodo Mahns nahm gemeinsam mit der wiedergewählten Rats-Vorsitzenden, Karin Rösler-Brandt, die Ehrungen vor. Sie alle eint der Einsatz zum Wohle der Samtgemeinde Lutter, hier brachten sie sich auf unterschiedliche Weise in die Ratsarbeit ein. Mahns dankte in diesem Zusammenhang auch den Familien, ohne deren Rückhalt würde es schwer gehen.