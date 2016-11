Ein bisschen Historie für zu Hause

Der neue Lutteraner Kalender ist da / Museumsleiter Horst Züchner hat einen großen Wunsch

Wandkalender gibt es viele, das Angebot reicht vom Landschaftskalender über Tiere bis zur Lieblingsband.

Der Museums- und Kulturverein Lutter bringt seit 2005 jährlich einen Museumskalender heraus. Das neue Exemplar wird am kommenden Sonnabend, 5. November, ab 14 Uhr im Heimatmuseum präsentiert. Die Macher um Vereinschef Horst Züchner haben einen großen Wunsch.Bilder aus der damaligen Zeit fehlen„Wir hoffen die Bild- und Informationslücken vor allem was Bodenstein betrifft schließen zu können“, sagt Horst Züchner. Denn mit dem Kalender 2018 wollen sie dann das Thema altes Handwerk abschließen. Bereits der aktuelle Kalender greift das Thema auf. Doch es gibt noch einige Lücken. „Vor allem fehlen die Fotos aus der damaligen Zeit, auf denen Geschäfte zu sehen sind“, umreißt Horst Züchner das Problem.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der gedruckten Ausgabe des Beobachters vom 2. November 2016.