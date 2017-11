Gemeinsames Gedenken

Veranstaltungen zum Volkstrauertag in der Samtgemeinde Lutter / Kranzniederlegung am Ehrenmal

Traditionell kommen die Bürger der Samtgemeinde Lutter zum Volkstrauertag in ihren Orten zusammen. Mitgestaltet wird der Tag traditionell von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren, die die Ehrenwache abhalten. Mit jeweils einer Fackel in der Hand nehmen zwei Brandschützer am Ehrenmal Aufstellung. Dann spricht der Bürgermeister ein paar Worte, wie in Lutter Karin Rösler- Brandt. Zudem wird ein Kranz niedergelegt. Am Lutteraner Ehrenmal auf dem örtlichen Friedhof waren Pfarrerin Johanna Bernstengel, Mitglieder des DRK und des MGV „Germania“ Lutter anwesend. Letzterer gestaltet den Gottesdienst in der St.-Georg-Kirche mit. Hier wurde an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert.