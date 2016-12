Geschenkeabgabe bis Dienstag

Die Premiere der Weihnachtswunschaktion in der Samtgemeinde Lutter am Barenberge ist ein voller Erfolg.

25 Kinder aus bedürftigen Familien haben jeweils ein Geschenk im Wert bis zu 25 Euro aufgeschrieben. Im NP-Markt in Lutter hingen die Wunschherzen am Weihnachtsbaum, alle wurden bereits abgenommen, wie der „Beobachter” in seiner Sonnabendausgabe berichtete. Jetzt müssen alle Geschenke nur noch im Lutteraner Rathaus abgegeben werden, damit Martina Winkel, die Gemeindejugendpflegerin, sie verteilen kann. Damit alle Geschenke pünktlich zum Weihnachtsfest unterm Baum liegen können, werden diejenigen, die ein rotes Wunschherz abgenommen, aber das Paket noch nicht abgeliefert haben, gebeten, das bis zum morgigen Dienstag, 20. Dezember, zu erledigen. Für die Aktion kann auch noch gespendet werden. Überweisungsträger liegen in den Banken und im Rathaus bereit, mit dem Geld können weitere Wünsche realisiert werden.