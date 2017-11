Kreisbehindertenbeauftragter stellt Samtgemeinde gutes Zeugnis aus

Seit einem Jahr ist Ulrich Heinemann landkreisweit im Einsatz / Zu tun gibt es noch eine ganze Menge

Wenn sich Ulrich Heinemann in sein Auto setzt, steuert er oft eine Kommune im Landkreis Goslar an. Allein in acht Orten, darunter Seesen und die Samtgemeinde Lutter, bietet er Sprechstunden an. Darüber hinaus ist der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte des Landkreises Goslar immer donnerstags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in der Klubgartenstraße 11 in Goslar anzutreffen. Seit gut einem Jahr übt der 68-Jährige seine neue Funktion aus, vorher gab es diesen Posten im Landkreis Goslar nicht. Zeit, einmal ein erstes Fazit zu ziehen.Sechs Bewerber gab es damals auf die ausgeschriebene ehrenamtliche Stelle, nur der Goslarer hatte ein Konzept vorgelegt und konnte damit punkten. „Er habe am besten dem Anforderungsprofil entsprochen und auch schon konkrete Vorschläge und Vorstellungen zur künftigen Ausgestaltung der Tätigkeiten liefern können”, lautete die Begründung des Behindertenbeirates des Landkreises Goslar. Für fünf Jahre wurde Ulrich Heinemann gewählt. Fünf bis acht Stunden pro Woche hatte er im Vorfeld als Arbeitsaufwand eingeplant. Die Praxis zeigt, es reicht bei Weitem nicht aus. 20 Stunden pro Woche ist er im Einsatz, oft auch mehr.Eine Maßnahme, die er bereits in seinem Konzept formuliert hatte, sind die Sprechstunden vor Ort. Gut 80 Sprechtage hat Ulrich Heinemann seit dem 1. Oktober 2016 abgehalten. Auch im komenden Jahr wird er wieder in den Kommunen vor Ort sein, darunter in der Lutteraner Kurt-Klay-Schule und im Seesener Rathaus. Zwei Stunden ist er dann da, bis zu drei Kunden, so nennt er die Betroffenen, kann er pro Sprechstunde helfen. Themen sind unter anderem der behindertengerechte Umbau der Wohnung oder die Beantragung eines Schwerbehindertenausweise. Auch immer mehr Kinder und Jugendliche sind betroffen, hat der Goslarer festgestellt. Die Resonanz ist sehr positiv, dennoch hat Ulrich Heinemann einen großen Wunsch. „Wer in die Sprechstunde kommt, muss vor allem Zeit mitbringen, in 20 Minuten lassen sich viele Dinge oft nicht regeln”, sagt er im Gespräch mit dem „Beobachter”. Rund eine Stunde dauern oft solche Gespräche, die sehr konstruktiv sind. Mit einem positiven Gefühl gegehen seine Kunden dann nach Hause.13.400 Schwerbehinderte leben laut Ulrich Heinemann im Landkreis Goslar. Wer 50 Prozent beeinträchtigt ist, gilt als schwerbehindert. All diejenigen, die unter diese Grenze fallen, werden nicht erfasst, doch auch für sie ist Ulrich Heinemann Ansprechpartner. Wenn gewünscht, absolviert er Hausbesuche. Viele Anfragen erreichen ihn per Telefon oder E-Mail.Barrierefreiheit und Inklusion sind weitere große Themen, um die sich Ulrich Heinemann kümmert. Der Samtgemeinde Lutter stellt er im Gespräch ein gutes Zeugnis aus. Die Kurt-Klay-Schule hebt er besonders bei der Barrierefreiheit heraus, andere Schulen im Landkreis haben hier noch erheblichen Nachholbedarf. Vor allem wünscht sich Heinemann, dass die Verantwortlichen mehr Verständnis zeigen. Mit „bei den drei Stufen kann ihnen doch jemand helfen”, ist es nicht getan. „Hier sind Rampen notwendig, um die Barrierefreiheit zu ermöglichen”, unterstreicht Heinemann. Aktuell verfasst der Kreisbehindertenbeauftragte eine Stellungnahme für die Grube Samson und den Rehberger Graben in St. Andreasberg. Beides soll auch für Menschen mit Beeinträchtigungen erreichbar und vor allem erlebbar sein.Zugleich lobt Ulroch Heinemann die Samtgemeinde für ihr Bushaltestellen. Lutter, Alt Wallmoden und Neuwallmoden hebt er hier heraus, die Barrierefreiheit ist gegeben. Aktuell investiert die Kommune unter anderem in Ostlutter, hier entsteht ebenfalls eine barrierefreie, den aktuellen Anforderungen entsprechende Bushaltestelle. Das Thema „Barrierefreie Haltestellen” wird Ulrich Heinemann künftig noch weiter beschäftigen, denn der Gesetzgeber hat im Personenbeförderungsgesetz den Kommunen eine Frist gesetzt. Bis zum 1. Januar 2022 muss das umgesetzt sein.Gemeinsam mit dem Behindertenbeirat des Landkreises wird er sich weiter für die Behinderten stark machen. Schlagworte sind gleichberechtigte Teilhabe und die Umsetzung rechtlicher Vorgaben. Zudem agieren sie unabhängig von Verwaltungen oder Organisationen.Ulrich Heinemann ist unter der Telefonnummer 0151-12570384 oder per E-Mail anerreichbar.