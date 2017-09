Kreisstraße L496 wird ab Montag zur Sackgasse

Bauarbeiten an der B82 starten in die heiße Phase / Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen

Wer dieser Tage auf die B82 in Richtung Goslar fährt, sieht, dass an der Bundesstraße zwischen Langelsheim und der Abfahrt zur B248 bei Hahausen gearbeitet wird. Die Bundesstraße ist Großbaustelle, sie wird verändert. Geplant ist die Schaffung einer sogenannten 2+1-Verkehrsführung. Darüber hinaus wird im Bereich der Abfahrt nach Lutter (Kreisstraße L496) eine Brücke über die Bundesstraße errichtet. Am kommenden Montag, 25. September, starten die Brückenarbeiten, teilt Günter Hartkens, Leiter des Goslarer Niederlassung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Fakt ist, Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Hinweisschilder zur Umleitung sind bereits im Flecken Lutter aufgestellt, aber noch verhüllt. Der „Beobachter” beantwortet die wichtigsten Fragen zur Großbaustelle.