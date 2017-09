L496 wird ab Montag zur Sackgasse

Bauarbeiten an der B82 starten in die heiße Phase / Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen

Wer dieser Tage auf die B82 in Richtung Goslar fährt, sieht, dass an der Bundesstraße zwischen Langelsheim und der Abfahrt zur B248 bei Hahausen gearbeitet wird. Die Bundesstraße ist Großbaustelle, sie wird verändert. Geplant ist die Schaffung einer sogenannten 2+1-Verkehrsführung. Darüber hinaus wird im Bereich der Abfahrt nach Lutter (L496) eine Brücke über die Bundesstraße errichtet. Am kommenden Montag, 25. September, starten die Brückenarbeiten, teilt Günter Hartkens, Leiter des Goslarer Niederlassung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Fakt ist, Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Hinweisschilder zur Umleitung sind bereits im Flecken Lutter aufgestellt, aber noch verhüllt. Der „Beobachter” beantwortet die wichtigsten Fragen zur Großbaustelle.Welche Sperrungen gelten ab Montag, 25. September?Die Brückenarbeiten beginnen am Montag, 25. September, mit einer Sperrung der Einmündung B82 / L496. Die L496 – die Landstraße nach Lutter – wird dann bis zur Fertigstellung der Anschlussstelle zur Sackgasse. Heißt, die Autofahrer kommen nicht mehr auf die Bundesstraße, um beispielsweise nach Langelsheim oder Goslar zu fahren.Welche Umleitungsstrecken kommen auf die Autofahrer zu?Die Umleitung erfolgt von Goslar kommend über die B82 zur B248 in Richtung Lutter am Barenberge und umgekehrt. Auf der Bundesstraße B82 wird zudem eine Einengung der Fahrbahn mit Geschwindigkeitsbeschränkung eingerichtet, teilt Günter Hartkens, Leiter des Goslarer Niederlassung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, dazu mit. Zudem werden sich die Anwohner der Lutteraner Ortsdurchfahrt, der B248, auf mehr Durchgangsverkehr einstellen müssen.Wie lange müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen?Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass alle Arbeiten an der Bundesstraße 82 im Juni 2019 abgeschlossen sein werden. Eher rechnen die Planer mit einer Freigabe der neuen Anschlussstelle. Die Brückenbauarbeiten einschließlich der Auf- und Abfahrtsrampen werden voraussichtlich bis Ende November 2018 andauern, heißt es aus der Goslarer Straßenbaubehörde.Was ist auf der B82 genau geplant?Ziel der Baumaßnahme ist es, den aktuellen Straßenquerschnitt zwischen Langelsheim und dem Übergang zur B248 so umzubauen, dass den Verkehrsteilnehmern künftig wechselseitig ein Überholfahrstreifen zur Verfügung steht. Heißt, der neue Straßenquerschnitt entspricht damit der Fahrbahnaufteilung im Zuge der Ortsumgehung Langelsheim. Weiterhin wird der Einmündungsbereich der B82 / L496 in eine richtungsbetonte Anschlussstelle umgebaut. Hierfür ist die Errichtung eines Brückenbauwerkes über die B82 im Einmündungsbereich B82 / L496 erforderlich. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf ungefähr 9,2 Millionen Euro.Werden künftig noch Trecker auf der B82 fahren dürfen?Nein, denn Ziel der Maßnahme ist es die landwirtschaftliche Fahrzeuge von der Bundesstraße 82 zu bekommen. Im Vorfeld wurde in den Gemeinden darüber heftig diskutiert, vor allem ging es darum, wer die Kosten übernimmt. Damit die Landwirte auch künftig zu ihren Feldern kommen, werden neben der Bundesstraße neue Wirtschaftswege gebaut. Gut sechs Kilometer sind diese lang, die Kosten übernimmt der Landkreis Goslar.Welche Arbeiten wurden bisher erledigt?Seit dem 18. September wird an der B82 bereits gebaut. Laut Günter Hartkens handelte es sich dabei um Oberbodenarbeiten, die für den Ausbau des neuen Wirtschaftswegenetzes erforderlich sind.