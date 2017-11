„Laterne, Laterne...“ hieß es wieder einmal in Lutter

Diesmal richtete die Jugendfeuerwehr die Traditionsveranstaltung aus

So richtig Spaß gemacht hat das im vergangenen Jahr nicht. Da hatte nämlich der sonst dafür verantwortlich zeichnende Kindergarten „KiGaLu“ einmal nicht zu einem großen Laternenumzug eingeladen. Stattdessen hatten sich einzelne Gruppen getrennt auf den Weg gemacht. Und auch dieses Jahr sah es zunächst nicht gut aus. Der Kindergarten hatte bekanntlich erst vor einigen Wochen ein großes Sommerfest gefeiert. Daher sollte eigentlich kein Laternenumzug durchgeführt werden. Doch glücklicherweise sprang die Jugendfeuerwehr Lutter in die Bresche und organisierte die beliebte Veranstaltung.Dass sie nichts an Attraktivität eingebüßt hat, war am großen Zuspruch abzulesen. Die Zahl der Kinder und teilnehmenden Familienangehörigen bewegte sich im dreistelligen Bereich. Warm angezogen und mit bunten Laternen ausgestattet, trafen sich die Teilnehmer am Feuerwehrgerätehaus, um von dort aus ihren Umzug durch die Ortschaft zu starten. Während der Runde durch Lutter wurden natürlich auch altbekannte Lieder wie „Ich geh’ mit meiner Laterne“ angestimmt. Das machte natürlich hungrig. Und so wurde gern das Angebot genutzt, sich abschließend am Gerätehaus mit Gegrilltem, Stockbrot oder Pommes zu stärken. Aus dem Erlös wollen die Aktiven der Jugendfeuerwehr Lutter Bekleidung anschaffen.