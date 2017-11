Moderne Haltestelle installiert

In Ostlutter wurde am Montag das Häuschen aufgebaut / Weitere Stellen in der Samtgemeinde im Blick

Angesichts des nass-kalten Wetters der letzten Tage ist ein Busunterstand keine schlechte Sache. Doch auch in der Samtgemeinde Lutter gibt es Haltestellen, wo so ein Wartehäuschen fehlt. Zudem sind sie nicht überall behindertengerecht. Das wird sich weiter ändern.Am gestrigen Montag waren Mitarbeiter der Bauschlosserei und Metallbaufirma Göschl in Ostlutter am „Dorfkrug“ im Einsatz. Mitgebracht hatten sie einen neuen metallenen, dunkelblauen Unterstand samt gleichfarbiger Sitzbank. Seit Mitte Oktober laufen die Bauarbeiten in Ostlutter. An den Bushaltestelle „Bergstraße“ und am „Dorfkrug“ werden behindertengerechte, moderne Bussteige entstehen. Wie sie im vergangenen Jahr schon an fünf Stellen in Lutter, darunter in der Bahnhofstraße an der Kurt-Klay-Schule, gebaut wurden. Mit dem Aufstellen des Wartehäuschens ist es in Ostlutter allein nicht getan. Dringender Handlungsbedarf gab es an der Haltestelle „Bergstraße“. Das dortige Wartehäuschen war in einem desolaten Zustand. Teile des Daches waren abgebrochen, zudem bröckelte der Putz. Der Unterstand ist mittlerweile Geschichte, er wurde im Zuge der Bauarbeiten abgerissen. Das Häuschen stand bisher auf einem Privatgrundstück. Im Zuge der Bauarbeiten wurde die Haltestelle auf mit einem sogenannten Kasseler Bord ausgestattet, um den Fahrgästen ein barrierefreien Einsteigen zu ermöglichen.