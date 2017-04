Bei einer Osterfeier in der Gaststätte „Barenberger Hof" in Lutter kam es am Ostersonntagmorgen gegen 3.35 Uhr zu einer Körperverletzung.

Das teilt die Polizei Seesen mit. Den Angaben des 19-jährigen, männlichen Opfers zufolge sei dieser in der ersten Etage des Gebäudes von einem Mann ins Gesicht geschlagen worden. Vage Angaben zum mutmaßlichen Täter konnten gemacht werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern laut Polizei Seesen weiterhin an.