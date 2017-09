So geht Evangelium musikalisch!

Publikum fordert Zugabe beim Gospelkonzert mit „martiniforte“ in St.-Georg-Kirche zu Lutter

Eine äußerst würdige Fortsetzung in der Reihe gelungener Konzertveranstaltungen in der St.-Georg-Kirche zu Lutter gab es am vergangenen Sonntag. Pfarrerin Johanna Bernstengel freute sich sichtlich, als sie die Besucher zum Gospelkonzert mit dem Ensemble „martiniforte“ aus Braunschweig willkommen heißen konnte. Was den Zuhörern an diesem späten Nachmittag geboten wurde, war eine erfrischend abwechslungsreiche Mischung aus alten und neuen Gospelsongs. Ansonsten hat der Chor auch Arrangements aus Jazz und Pop mit deutschem und englischem Text im Repertoire.Froh und heiter schon der Einzug der Sängerinnen und Instrumentalisten in die Kirche mit „Now let us sing“. Das wirkte ansteckend. Gefühlvoll wurde es beim „Kyrie“ und „Gloria“, während das Publikum beim „Halleluja“ schon längst „angesteckt“ war und gerne mitklatschte und mitsang.