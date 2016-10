Alexander Klay trifft zum 1:1 für den SV Neiletal

Bezirksliga 3 Braunschweig: Spiel des TSV Münchehof ausgefallen

In der Bezirksliga 3 Braunschweig kam der SV Neiletal gestern zu einem leistungsgerechten 1:1 gegen die TSG Bad Harzburg.

Die führung der Gäste durch Patrick Cesar-Delgado (53.) egalisierte Alexander Klay in der 87. Minute.Trainer Thorsten Kühner meinte nach der Partie: „Wir sind mit dem Punkt zufrieden, kämpferisch war alles top. Das Unentschieden ist am Ende gerecht, wobei wir in der Schlussphase noch riesige Möglichkeiten zum Sieg hatten. Der Bad Harzburger Keeper hat den Punkt festgehalten.” Die Partie des TSV Münchehof konnte gestern wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht ausgetragen werden.