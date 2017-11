DFB-Ehrenamtspreis für Norbert Lachnit

Norbert Lachnit vom SV Neiletal ist einer von zirka 1,2 Millionen Ehrenamtlichen rund um den Fußball in Deutschland. Er erhält nun eine besondere Ehrung – den DFB-Ehrenamtspreis. Alljährlich, und nun schon zum 21. Mal, werden aus jedem Fußballkreis besonders engagierte Männer und Frauen ausgezeichnet. Lachnit erhält die Ehrung auf Vorschlag des Kreises Nordharz und darf vom 6. bis 8. April mit einer Begleitung am Dankeschönwochenende des NFV im Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen teilnehmen.